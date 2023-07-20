Более 2 700 тюменских семей за первое полугодие 2023 года получили маткапитал на первенца

Свыше 2 700 семей Тюменской области в 2023 году получили региональный материнский капитал на первого ребенка, из бюджета региона на эти цели за 6 месяцев текущего года выделено более 400 млн рублей, сообщает информационный центр правительства ТО.

Региональный материнский капитал ввел губернатор Александр Моор. Чтобы получить 150 тысяч рублей, достаточно быть постоянно зарегистрированным по месту жительства на юге Тюменской области, в том числе на дату рождения ребенка, и зарегистрировать малыша в органах ЗАГС региона.

Подать заявление на получение поддержки можно через Госуслуги или МФЦ.