Маткапитал на жилье в 2023 году израсходовали более 11,3 тысячи тюменских семей

Более 11,3 тысячи семей Тюменской области направили материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2023 году, покупка и строительство жилья – одно из самых распространенных направлений, сообщили в ОСФР по Тюменской области.

"У тюменских родителей данное направление пользуется популярностью, поскольку дает возможность приобрести собственное или более комфортное жилье. В 2023 году 1 951 семья использовала материнский капитал на прямую покупку жилья без привлечения кредитных средств. По заявлениям таких семей Отделение СФР по Тюменской области перечислило свыше 956 миллионов рублей. Еще 9 430 семей оплатили кредиты в банках на общую сумму 5,6 миллиарда рублей", – отметила управляющая региональным ОСФР Алефтина Чалкова.

Материнский капитал – единовременная выплата по случаю рождения или усыновления ребенка. Выплата оформляется в виде сертификата, который можно потратить на определенные цели: улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование накопительной пенсии, оплату товаров и услуг для ребенка с инвалидностью, получение ежемесячной выплаты на детей до 3 лет.