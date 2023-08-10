В детских садах KIDODO возможна оплата маткапиталом

Фото: сеть частных детских садов KIDODO

За образовательные услуги в частных детских садах KIDODO можно рассчитываться средствами материнского капитала. В организации соблюдены все условия, чтобы оплата маткапиталом была возможна.

Подать заявление на распоряжение средствами маткапитала можно сразу, как ребёнок пошёл в детский сад, не дожидаясь трёх лет. В KIDODO такой способ оплаты услуг востребован среди родителей. Это даёт право выбора дошкольного образовательного учреждения, опираясь на потребности семьи: всё же детский сад закладывает базу для дальнейшего личностного и интеллектуального развития ребёнка, раскрывает его сильные стороны и готовит к следующим жизненным этапам.

Напоминаем, что детские сады KIDODO находятся в районе МЖК – на Богдановича, 16 и в районе Дома Обороны – на Полевой, 105. Ясли-сад сенсорного развития "Ступеньки" ждёт малышей на Депутатской, 122. Уточняйте информацию по наличию мест и оплате средствами материнского капитала по телефону в Тюмени 500-908.