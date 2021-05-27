В Тюмени покажут фильм Хейфица "Дорогой мой человек"

Фото: пресс-служба ТМПО

В рамках традиционного кинолектория "Образ врача в отечественном кино" в это воскресенье, 30 мая, в музейном комплексе им. Словцова состоится показ и обсуждение фильма Иосифа Хейфица "Дорогой мой человек" (1958 год). В качестве лектора выступит киновед Наталья Соколова.

На предыдущих встречах кинолектория речь шла о фильмах, созданных в непростой этап истории отечественного кино, который исследователи назвали неологизмом "малокартинье". Фильм "Дорогой мой человек" принадлежит другой эпохе – "оттепели". Среди героев такого кино (1950-х и начала 1960-х годов) врач - один из самых востребованных.

Участники встречи узнают о творчестве кинорежиссера Иосифа Хейфица и об истории создания фильма. В завершение встречи всех ждет просмотр художественного фильма "Дорогой мой человек".

Кинолекторий состоится 30 мая в 15:00. Музейный комплекс им. Словцова расположен в Тюмени по адресу: ул. Советская, 63. Вход свободный! Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по телефонам: 8 (3452) 45-35-90 или 8 (929) 266-73-72. При посещении музея не забудьте взять с собой защитную маску. Возрастная категория 6+