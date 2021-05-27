Воспитанники "Орфея" достойно представили регион на Дельфийских играх

Завершились XX юбилейные Дельфийские игры России. Достойные результаты в состязании показали воспитанники образцового любительского коллектива "Цирковая студия "Икар" Дома культуры "Орфей".
Мероприятие проходило в течение четырех дней, с 21 по 26 мая в Пермском крае. В играх приняли участие 1947 человек из 65 субъектов Российской Федерации.
Воспитанники "Орфея" показали следующие результаты: бронзовую медаль завоевала Дарья Матвеева с номером "Переходный возраст", специальными призами были награждены Дарья Матвеева и Елизавета Шустова с номером "Красная лента", а также Елизавета Сорокина и Тимофей Назаров" с номером "Звездочка".
Отличились и другие участники, представившие Тюменскую область. Так, например, Полина Герасимова из Ишима завоевала золото, а Александра Вальман из тюменской студии "Сказочный мир" получила специальный приз.
ДК "Орфей" поздравляет всех участников с заслуженными наградами и желает идти вперед к новым победам!
Игры прошли под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
Официальной датой рождения Дельфийских игр считается 582 год до нашей эры. Они были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века.
На сегодня в деятельности Международного Дельфийского комитета (штаб-квартира в Москве) принимают участие представители 115 стран.
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