Музейный комплекс им. Словцова приглашает на праздник детства

Фото: пресс-служба ТМПО

В честь приближающегося Дня защиты детей Музейный комплекс им. Словцова (ул. Советская, 63) приглашает ребят и их родителей отметить этот замечательный праздник. 30 мая тюменцев ждут многочисленные мастер-классы, интерактивные мероприятия, познавательные занятия и показы мультфильмов, а 1 июня - даже экскурсия на двухэтажном автобусе.

Стартует День детства 30 мая в музее в 12:00 с уличной развлекательной программы. До 17:00 на площади перед детским центром "Музейляндия" ребят ждёт концертно-игровая программа вместе с музейным героем – Сказочницей, выступление детских творческих коллективов, игры, рисунки на асфальте, большая раскраска, любимые настольные развлечения, лего, танцы, а самое главное - фокусы, которые обязательно полюбят все дети. Вход свободный! Категория 0+

В 14:00 и 16:30 в стенах детского центра "Музейляндия" пройдут сеансы детской активности. В течение двух часов для ребят - гонки на роботах и стрельба из резинкострела по мишени от ФабЛаба, настольные игры, песочная комната и Just Dance с веселыми конкурсами и танцевальными баттлами. Также участники смастерят логотип музея в технике стринг-арт. Стоимость участия 50 рублей, количество билетов ограничено! Возрастная категория 0+

С 14:00 до 16:00 музейный комплекс им. Словцова проведёт мастер-классы, ведь всегда сделать что-то своими руками. Участники смогут смастерить 3D-открытку, приготовить фетровые сладости (чупа-чупс, конфеты, мороженное и другое), порисовать настоящим ароматным кофе и сделать необычный веер. Стоимость участия 100 рублей. Категория 0+

В 11:00 и 16:30 состоятся мультпоказы, ведь в музее можно не только ходить на выставки и наслаждаться экскурсиями, но и побывать на киносеансах. Короткометражные, игровые, документальные, анимационные фильмы и мультфильмы от международного кинофестиваля "Ноль Плюс" ждут своих зрителей! Вход свободный. Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись по телефону: 8 (3452) 45 35 90. Категория 0+

В 15:00 тюменцев приглашают принять участие в сеансе песочной анимации "Сказка о рыбаке и рыбке". Юные зрители погрузятся в атмосферу удивительной и мудрой сказки, которую любят и взрослые и дети. Елена Ивченко, мастер песочной анимации и основатель онлайн-школы, покажет одну из знаменитых волшебных историй, написанных Александром Сергеевичем Пушкиным, а также сыграет с детьми в песочную игру "Угадай, кто?". Стоимость билета 210 рублей (200 - при покупке онлайн на сайте Тюменского музейно-просветительского произведения). Возрастных ограничений нет.

С 14:00 до 18:00 состоятся мастер-классы под открытым небом "Рисуем детство". Совместно со школой искусств им. В.В. Знаменского дети смогут создать аппликацию, изобразив мягкого плюшевого мишку, а также рисунок, в котором главным героем станет сам автор. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация по телефону: 8 (3452) 45 35 90. Категория 0+

В 14:00 начнется арт-фонарь "Великие имена и открытия: Искусство о науке". На занятии дети узнают, какие художники были учеными и как произведения искусства смогли помочь ученым сделать свои невероятные открытия. Также ребята попробуют сами совершить открытие на выставке "Шедевры художественной коллекции". Стоимость участия от 50 рублей. Категория 0+

В 16:00 состоится интерактивное мероприятие "К звёздам". Здесь ребята узнают о небесных телах, современных космических аппаратах, космонавтах и особенностях нахождения человека в космосе. В качестве сувенира участники своими руками пройдут мастер-класс в технике граттаж. Возрастная категория 6+

Продолжится праздник детства уже 1 июня. В этот день в 12:00 от здания исторического парка "Россия - моя история" стартует экскурсия на двухэтажном автобусе "Операция H2O". Ребята узнают, насколько важную роль вода сыграла в истории Тюмени, увидят самые красивые фонтаны города, прогуляются вдоль реки Тура по тюменской набережной и примут участие в конкурсах и играх. Также в течение экскурсии участников ждут приятные встречи с любимыми персонажами.

Стоимость билетов на первый этаж - 350 рублей, на второй - 450 рублей. Для инвалидов, детей до 14 лет и мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно стоимость билетов на первый этаж составит 250 рублей, на второй - 300 рублей. Возрастная категория 6+

Приобрести билеты на мероприятия в рамках Дня детства в музейном комплексе им. Словцова можно по ссылке на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения.