В Тюмени обнимут библиотеку имени Менделеева

В Общероссийский день библиотек, 27 мая, в Тюмени пройдет флешмоб "Обними библиотеку!". Горожан приглашают "обнять" Тюменскую областную научную библиотеку имени Дмитрия Ивановича Менделеева.

"Присоединиться к флешмобу смогут читатели библиотеки, библиотекари, жители, гости города и просто все желающие. Участники флешмоба встанут в символический хоровод, взяв в руки ленты, окольцуют здание библиотеки и поздравят ее сотрудников с Днем библиотек", — сообщили представители библиотеки.