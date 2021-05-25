В Тюмени обнимут библиотеку имени Менделеева

В Общероссийский день библиотек, 27 мая, в Тюмени пройдет флешмоб "Обними библиотеку!". Горожан приглашают "обнять" Тюменскую областную научную библиотеку имени Дмитрия Ивановича Менделеева.
"Присоединиться к флешмобу смогут читатели библиотеки, библиотекари, жители, гости города и просто все желающие. Участники флешмоба встанут в символический хоровод, взяв в руки ленты, окольцуют здание библиотеки и поздравят ее сотрудников с Днем библиотек", — сообщили представители библиотеки.
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