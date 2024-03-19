Тюменская область участвует во Всероссийской неделе детской книги

С 20 по 31 марта в Тюменской областной научной библиотеке и филиалах пройдут мероприятия Всероссийской недели детской и юношеской книги. Основные события для тюменских семей сосредоточатся в Детской библиотеке имени Лагунова.

Открытие пройдет 20 марта в 11:00 по ул. Тульской, 4/3. Гостям покажут короткометражный фильм об истории проведения праздника, созданный на основе редких архивных данных, расскажут о традициях Недели и о том, какое отношение к "Книжкиным именинам" имеет Лев Кассиль. После открытия ребят ждет интерактивный час "Из книжки в конструктор" от тюменского писателя-фантаста Евгения Борисова и встреча с Оксаной Гостевой – заместителем редактора детской газеты "Тюменские непоседы".

"Неделе детской книги под девизом "Читает семья – читает страна" Менделеевка посвятила полноценную декаду. Программа будет интересна малышам и подросткам, родителям и специалистам библиотек. Литературные произведения для детей мы раскроем в различных форматах: громких читках, семейных просмотрах диафильмов, прослушивании виниловых пластинок, творческих встречах с писателями, театрализованных представлениях, игровых программах и мастер-классах", – рассказала Ольга Адамович, директор Менделеевки.

Всего Тюменская областная научная библиотека подготовила более 30 мероприятий. Кроме событий для детей и семей в Менделеевке и Детской библиотеке, с 25 по 29 марта обучающую программу в рамках проекта "Знаем! Читали!" проведут специалисты Ресурсного центра по развитию библиотек. Они подготовили онлайн-встречи и вебинары для сотрудников муниципальных библиотек с писателями, издателями и другими спикерами. Специальная библиотека для слепых 27 марта организует игровую программу на выезде для детей с ОВЗ из начальной школы – детского сада № 76 Тюмени "Живёт в Тюмени черный пёс. И чёрный хвост. И чёрный нос…".

Всероссийская неделя детской книги в 2024 году проходит с 23 по 31 марта по всей стране с новой символикой, объединяющей всех организаторов и участников НДК единым фирменным стилем. Автор логотипа и плаката – Анна Колесниченко, графический дизайнер, художник-иллюстратор из Санкт-Петербурга.