В Тюмени подвели итоги конкурса рукописной книги "Солнечные страницы детства"

Победителей и призёров наградили в Детской библиотеке имени Константина Лагунова. Из 248 конкурсных работ 15 отметили призовыми местами. Авторов ещё 15-ти наградили специальными призами. Сюрпризом для участников стали дополнительные подарки от каждого члена жюри.

"Главной целью конкурса в этом году стало сплочение семей и творческих коллективов. В итоге на конкурс заявили около 100 книг совместного авторства – рекордное количество. Соавторами часто выступали братья и сёстры, родители, группы детского сада, школьные классы. Полагаем, что тюменцы откликнулись, потому что создание рукописной книги – это отличный повод качественно провести время вместе, узнать новое о родном крае, своей семье и рассказать об этом окружающим", – отметила руководитель детской библиотеки Светлана Яркова.

Полный список победитедей и призеров конкурса размещен на сайте библиотеки. Первые места заняли:

Алалыкина Агния с книгой "В нашем сквере" г. Тюмень((дошкольники (от 5 лет) - 1-4 классы);

Капранов Владимир с книжкой-панорамкой "Кто на реке Вагай живёт?", Тюменская область, Аромашевский район (5-8 классы) ;

Косенкова Влада с книгой "Утраченная мелодия", Тюмень (9-11 классы);

Гимназия № 21 с углубленным изучением иностранных языков, 4 Б класс "Смышленые ребята" в номинации "коллективные работы" с книгой "Земля - планета счастья и любви, ты ее береги!", Тюмень;

Петрушины Валентина, Мария и Павел в номинации "семейные работы" с книгой "Слушать сердцем…", Тюмень.