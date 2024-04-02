Менделеевка на "Библионочь" пригласила поэта, прозаика и историка Александра Орлова

20 апреля в Тюменской областной научной библиотеке в 13-й раз пройдет Всероссийская акция "Библионочь-2024", специальным гостем библиотеки станет Александр Орлов, российский поэт, прозаик, публицист и историк, директор Международного славянского литературного форума "Золотой Витязь".

Менделеевка и филиалы – детская библиотека имени Лагунова и библиотека для слепых – станут одной из главных городских праздничных площадок и проведут для тюменцев несколько десятков мероприятий.

Тема самого ожидаемого события года – "Читаем всей семьёй". Основная программа "Библионочи" в областной библиотеке начнется в 17 часов. На 1-м этаже посетителей будут приветствовать перформансом современные матрёшки, для детей откроют "глиттер-бар", в котором желающим сделают блестящий узор на теле, а позже юные читатели встретятся с Чебурашкой, чтобы поговорить о любимых книгах.

Ольга Адамович, директор Менделеевки:

Александр Орлов, российский поэт, прозаик, публицист и историк, директор Международного славянского литературного форума "Золотой Витязь" проведет творческую встречу с тюменскими читателями.

Весь вечер для гостей будут проходить образовательные интенсивы и лекции, встречи с региональными поэтами и писателями, разнообразные мастер-классы для детей и взрослых, театральные и музыкальные постановки и многое другое. Гости "Библионочи" увидят модный показ от тюменского дизайнера, воплощающего народные традиции в современном стиле. На закрытии для посетителей пройдет танцевальное световое пиксельное шоу.

Полная афиша "Библионочи-2024" в Менделеевке и филиалах будет опубликована в ближайшее время.