ИнтерКиндер-2024 посвятят юбилею Тюменской области

В Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева состоится VI фестиваль детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер". Он посвящен 80-летию со дня образования региона.
Мероприятие пройдет в два этапа: 18-19 апреля — литературно-краеведческое путешествие "Тюменская область: народы большие и малые"; 13–14 июня — посетители узнают о культурном коде коренных малочисленных народов Севера на втором этапе "Горячее сердце холодного Севера".
Участников ждут театрализованные праздники, этноэкскурсы, мастер-классы, выставки, концерты и многое другое. Торжественное открытие состоится 18 апреля в 11:00 в Тюмени по адресу ул. Орджоникидзе, 59.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru