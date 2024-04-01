ИнтерКиндер-2024 посвятят юбилею Тюменской области

В Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева состоится VI фестиваль детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер". Он посвящен 80-летию со дня образования региона.

Мероприятие пройдет в два этапа: 18-19 апреля — литературно-краеведческое путешествие "Тюменская область: народы большие и малые"; 13–14 июня — посетители узнают о культурном коде коренных малочисленных народов Севера на втором этапе "Горячее сердце холодного Севера".

Участников ждут театрализованные праздники, этноэкскурсы, мастер-классы, выставки, концерты и многое другое. Торжественное открытие состоится 18 апреля в 11:00 в Тюмени по адресу ул. Орджоникидзе, 59.