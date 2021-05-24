Тюменцев приглашают голосовать за дизайн-проекты благоустройства территорий

16:30 24 мая 2021
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Жители Тюмени и Ишима могут выбрать дизайн-проекты преображения городских пространств, которые благоустроят в 2022 году по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Проголосовать можно до 30 мая на платформе онлайн-голосования: заполнить форму регистрации, авторизоваться через портал Госуслуг или подтвержденный номер телефона.

Участвуйте в развитии своего города!

Теги: благоустройство , голосование
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