Тюменцев приглашают голосовать за дизайн-проекты благоустройства территорий

Жители Тюмени и Ишима могут выбрать дизайн-проекты преображения городских пространств, которые благоустроят в 2022 году по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
Проголосовать можно до 30 мая на платформе онлайн-голосования: заполнить форму регистрации, авторизоваться через портал Госуслуг или подтвержденный номер телефона.
Участвуйте в развитии своего города!
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