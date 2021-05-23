Тюменцы приобретают иммунитет к коронавирусу после двух прививок

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области продолжается вакцинация от коронавируса. Специалисты напоминают: для формирования иммунитета к инфекции необходимо поставить две прививки.

Как сообщили в тюменском центре гигиены и эпидемиологии, вакцинация в несколько этапов проходит против большинства инфекций, это требуется для формирования целостного иммунитета. Количество доз, а также интервал между ними зависит от разновидности вакцины.

Для сравнения, от гепатита В и ВПЧ необходимо выполнить три инъекции, а от клещевого энцефалита - две с перерывом от нескольких недель до нескольких месяцев.

"Процесс вакцинации от коронавируса также проходит в два этапа. После первой дозы идет выработка антител, формирующих гуморальный иммунитет, который не является стойким и продолжительным, его хватает лишь на 2–3 месяца. Вторая доза формирует уже Т-клеточный иммунитет, он также называется клеткой памяти, обеспечивающей надежную защиту от инфекции", - уточнили эпидемиологи.

Оптимальным перерывом между дозами является период в 30–45 дней, однако во время пандемии это слишком большой срок. Нужно, чтобы полноценный иммунитет формировался быстрее. Поэтому интервал между дозами сократили до 21 дня. При отказе от второй дозы вакцины исчезает эффективность первой дозы, а организм вновь станет уязвим для инфекции, пишет "Тюменская область сегодня".