Для школьников-олимпиадников проведут бесплатный курс по ботанике

08:34 23 мая 2021
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pixabay.com

Бесплатный курс "Прикладная ботаника для олимпиадников" проведет для старшеклассников российских школ доцент кафедры биологии ТюмГМУ, заместитель председателя региональной комиссии по проверке ОГЭ, разработчик заданий МЭ ВсОШ Денис Трушников. Занятия будут проходить с 31 мая по 19 июня.

Прослушать курс приглашают учащихся 8-11 классов. Как поясняют организаторы курса, в олимпиадах по биологии почти всегда есть задания по ботанике. В школе это направление изучают в 5 и 6 классах, к моменту участия в рейтинговых олимпиадах вспомнить нюансы уже непросто. Под руководством Дениса Трушникова старшеклассники вспомнят о строении и развитии растительной клетки, специфике растительных тканей, узнают о современных взглядах на морфологию и анатомию растений и многом другом, пишет ИА "Тюменская линия".

Занятия пройдут в Zoom и в закрытой беседе ВКонтакте. Успешно освоившие курс получат сертификат и бонусные баллы на карту RealTalk. Для участия необходимо заполнить заявку до 26 мая и выполнить конкурсное задание.

Теги: биология , обучение , Школьная олимпиада
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