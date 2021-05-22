В Голышмановском городском округе реализуют патриотический проект "Территория памяти"

Фото: Голышмановская сельская библиотека с.Голышманово

Семь муниципалитетов Тюменской области присоединились к реализации социального проекта Голышмановского совета ветеранов "Территория памяти" по увековечиванию памяти о земляках, вернувшихся с фронта и захороненных на сельских кладбищах. Уже во второй раз его реализации поддержали в Фонде президентских грантов.

В Голышмановском городском округе насчитывается более 60 кладбищ. В рамках первой части проекта активисты отработали только на семнадцати, находящихся на центральных усадьбах. Обнаружили почти 1800 захоронений фронтовиков, большая часть из них на двух кладбищах посёлка Голышманово. Сосредоточили внимание на старом, расположенном по улице Горького. Его площадь — 4,5 гектара. Старое кладбище разбили на восемнадцать секторов для того, чтобы людям, пришедшим навестить умерших родственников, было проще сориентироваться. Там находится около пятисот захоронений участников Великой Отечественной войны.

"К нашей инициативной группе подключилось более 400 добровольцев. Плотно сотрудничали со специалистами ЗАГСа и военкомата. Жители округа звонили и сообщали данные о своих усопших родственниках-фронтовиках. Старались всех учесть - никого не забыть! К сожалению, были упущения - исправляли. В 2019 году на президентский грант 500 тысяч рублей мы смогли установить 17 Досок Памяти. В честь их открытия были проведены торжественные митинги. В рамках проекта навели порядок на кладбищах с помощью активистов и просто неравнодушных голышмановцев", - поделилась председатель окружного Совета ветеранов, разработчик проекта "Территория памяти" Ирина Грабко.

Проект "Территория Памяти" приобрёл широкий общественный интерес. Инициативная группа Совета ветеранов снова вышла на Москву и защитила его вторую часть. Теперь им охвачены уже восемь муниципалитетов Тюменской области: Абатский, Бердюжский, Исетский, Ишимский, Омутинский, Юргинский районы и Тобольск. В Голышмановском городском округе работа проведена в 45 кладбищах малых деревень. Там уже идентифицировали почти 1700 захоронений участников Великой Отечественной войны.

Проект реализуется на условиях софинансирования с администрациями муниципалитетов-участников. С помощью современного фрезерного станка изготовили долговечные и эстетичные информационные стенды мемориальные доски, указатели и таблички. Собранную информацию структурируют и размещают в информационном разделе на сайте sovetveteranov72.ru.

К 75-летию Великой Победы были изготовлены и установлены около 200 Досок Памяти с фамилиями, датами рождения и смерти фронтовиков, захороненных на кладбищах в восьми муниципалитетов, задействованных в проекте "Территория памяти". В планах — изготовление информационных стендов с 12 основными битвами Великой Отечественной войны, выпуск книги Памяти для слабовидящих. Сейчас инициативная группа трудится над созданием альбома о тружениках тыла Голышмановского округа и начали собирать сведения о детях войны, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".