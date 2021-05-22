Тюменские комики продолжают стендап-тур по селам

Проект "Комик в деревне" стартовал в Уральском федеральном округе. Тюменские комики проводят стендап-тур по селам. На концертах они шутят про деревенские социальные проблемы, провинциальную культуру и уклад жизни.

Основная задача проекта - не только организовать событие для сельских жителей, но и поговорить с молодежью о проблемах, которые есть в провинции, помочь переосмыслить их через юмористический формат.

В 2019 году комики выиграли грант на посещение 10 населенных пунктов Курганской и Тюменской областей в 2020 году. Из-за пандемии тур пришлось перенести, и организаторы вернулись к реализации проекта в 2021 году, пишет "АиФ-Западная Сибирь".

"Люди везде любят юмор, а в сельской местности он приобретает местный колорит. Был случай, когда женщина пришла на концерт, позвонила своей подруге и позвала, потому что тут прохладно. Поэтому, хоть сейчас и сезон работы в огороде и на даче, но жители все равно приходят, даже если это повод спрятаться от жары", — отметил организатор проекта "Комик в деревне" Федор Маслов.

В мае у стендаперов запланировано было 7 концертов, 5 из которых уже прошли в Нижней Тавде, Колесниково, Голышманово, Исетском и Казанском. Впереди еще два выступления: 28 мая в Ярково и 29 мая в Хохлово. В планах также организовать масштабный фестиваль и привезти на него известных артистов.