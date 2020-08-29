Команда КВН "Наполеон Динамит" из Тюмени настроена на победу в музыкальном фестивале

Фото из группы команды КВН «Наполеон Динамит»

Тюменская команда КВН "Наполеон Динамит" примет участие в ежегодном музыкальном фестивале "Голосящий КиВиН". Фестиваль состоится 29 августа в Театре эстрады "Янтарь-холл" в городе Светлогорск.

Команда "Наполеон Динамит" уже была среди финалистов Высшей лиги 2019 года, однако в новом сезоне участия не принимала. Ранее тюменские КВНщики трижды выступали на музыкальном фестивале, но наград ещё не получили ни разу.

Капитан команды Вячеслав Шмидт рассказал, что настроение у ребят хорошее и команда настроена на реванш, так как в прошлые визиты награду получить не удавалось. Подготовка материала к выступлению проходила в Москве, куда съехалась основная часть команды, а репетиции проходят уже непосредственно на месте, в Светлогорске. Вячеслав Шмидт отметил, что состав команды претерпит небольшие изменения, сам Вячеслав как капитан присутствовать на выступлении с ребятами не сможет из-за семейных дел. Однако капитан уверен, что ребята опытные и справятся со всем самостоятельно.

Согласно традиции, на фестивале будут разыграны семь "КиВиНов": три больших, три малых и президентский. Всего на музыкальный фестиваль в этом году приглашены 17 команд, включая финалистов сезона 2019 года: "Сборная Снежногорска" (Мурманская область), "Сборная Татнефти" (Альметьевск), и чемпион – "Так-то" (Красноярск), пишет "Вслух.ру".