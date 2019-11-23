КВНщики научат тюменцев смешно шутить

Юмор – это настоящее искусство. Мастерству построения шуток желающих тюменцев обучат авторы и актеры команды КВН "Джентльмены удачи" Федор Маслов и Денис Бакин. Семинар пройдет 26 ноября в 18:30 в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти,1).

На встрече тюменцы узнают, какие лиги и уровни КВН существуют, и как стать участником лиги. Кроме этого они узнают финансовую сторона вопроса и получат лайфхаки построения шуток. В завершении семинара состоится игра "Что было дальше?", где участники смогут применить полученные знания, пишет "Мегатюмень".

"Представители сообществ — разносторонние люди с чувством юмора, поэтому мы решили, что это отличный повод для того, чтобы они провели время вместе и получили необычный опыт и знания, — делится Алексей Суворов, руководитель конкурса проектов "Моя идея".

Отметим, с октября этого года команда мультицентра вместе с представителями сообществ проводят различные события, чтобы тюменцы могли познакомиться с деятельностью друг друга, обменяться контактами, сплотиться внутри своих команд и развить новые навыки. Так, уже прошло интеллектуальное шоу "Где логика", турнир по керлингу, лекция о допсихологической помощи, мастер-класс по уличному театру.

Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироватьсяна сайте TMN-id.ru во вкладке "Проекты".