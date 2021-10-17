Участники фестиваля сельского стендапа выступят с известным комиком в Тюмени

Первый фестиваль с сельским стендапом "комикVдеревне" завершится в Тюмени 24 октября. Его участники выступят на одной сцене с известным комиком, звездой телеканала ТНТ Русланом Мухтаровым.

Мероприятие состоится в Молодежном театральном центре "Космос", начало в 19:00. Вход для зрителей – бесплатный. В программе запланировано выступление тюменской команды комиков Stand Up Lab. Они будут рассказывать про стереотипы о жизни в селе, которые собирали во время поездок по области.

Фестиваль "КомикVдеревне" проходил в несколько этапов. Команду участников выбирали из всех желающих, среди 20 оставленных заявок выбрали курганскую команду "Джентельмены Удачи". Во время фестиваля они работали в коллаборации с тюменской командой комиков из Stand Up Lab. Вместе ребята побывали в 10 селах Тюменской и Курганской областей. Они изучили истории, байки и обычаи сельской территории и ее жителей, а потом со сцены шутили про плюсы и минусы жизни в селе.

В каждом населенном пункте была организована образовательная площадка, где команда рассказывала о том, что молодые люди могут сделать для своего села с помощью государственной поддержки, пишет Moi-portal.ru.

"Я сам из села и знаю, что большинство людей, живущих там, не воспринимает критику. Поэтому я решил, что нужно просто высмеивать моду на плохое среди молодежи. В голове совпало, что через современное творчество – stand up, можно доносить позитивные тренды и вообще всё, что ты хочешь. Не упрекать, не бить по рукам, а высмеивать то, что вредные привычки, ездить за рулём без прав – плохо. Через шутку очень легко можно обратить внимание молодежи на проблему, а главное – привлечь к ее решению", — считает организатор фестиваля Федор Маслов.