В сельских поселениях Тюменской области проходит проект "комикVдеревне"

Стендап-комики выступят в сельских поселениях Тюменской области в рамках проекта "комикVдеревне". Они познакомят селян с новым жанром в юморе и изучат общие стереотипы сельской территории, а также выявят преимущества жизни на селе.

Как сообщил председатель регионального отделения Российского союза сельской молодежи Фёдор Маслов, первое выступление уже состоялось в селе Колесниково, впереди – еще шесть в течение мая. Всего в проект вовлечены 10 сельских поселений Тюменской и Курганской областей с охватом более 7 тыс. человек.

"В современный юмор комики заворачивают социальные посылы. Стараются донести до деревенской молодежи, что курить, употреблять спиртные напитки и не слушаться родителей – плохо, давно уже не круто. А вот жить на селе без вредных привычек – здорово!", - отметил Фёдор Маслов.

На выступления приходит не только молодежь, но и люди постарше. Отличительной особенностью тюменской публики можно назвать любовь к диалогам. Часто монолог выходит за рамки стендапа и перерастает в живое обсуждение тем, которые интересны и близки жителям того или иного села, пишет ИА "Тюменская линия".