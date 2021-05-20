В 2022 году "Атриум" представит Россию во Франции

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Руководитель тюменского ансамбля танца "Атриум" Алина Мухаметчанова и одна из его участниц Яна Сухенко стали гостями программы "Все включено" на телеканале "Тюменское время". Алина и Яна поделились с телеведущими ближайшими планами, настроением внутри коллектива и отметили готовность к завоеванию творческого мира.

Встреча была посвящена выступлению "Атриума" на международном конкурсе хореографического искусства в Париже в январе 2022 года, где коллектив представит нашу страну.

Алина Мухаметчанова рассказала телеведущим, что такой творческий прорыв стал возможен благодаря победе в финале международного конкурса хореографического искусства "Танцемания" в Москве. Напомним, коллектив победил в номинации "Народный стилизованный танец", сразив жюри интересной и отработанной постановкой "Припевки". Среди трех тысяч участников со всей России тюменский "Атриум" стал лучшим из лучших!

"Во время выступления волнение присутствовало, так как чувствовался высокий уровень конкурса, но мы это сделали! К заслуженной победе мы были готовы", – прокомментировала Яна Сухенко.

В Париж "Атриум" поедет с двумя новыми постановками, подготовка к которым начнется с июня.

"Время идет. Уже мечтаем оказаться возле Эйфелевой башни!", – вдохновленно поделилась Алина Мухаметчанова.

В завершении беседы представительницы ансамбля "Атриум" дали обещание передать привет ведущим на фоне главной достопримечательности столицы Франции.