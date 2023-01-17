Исетская "Радуница" стала лауреатом телепремии "Щелкунчик"

Образцовый хореографический коллектив "Радуница" признан лауреатом национальной телепремии "Щелкунчик" в области хореографического искусства.

Юные артисты Исетского района представили на конкурс три номера: "Казачья плясовая", "Лети лето", "Воротца". Коллектив взял дипломы III степени в каждой из номинаций, в которых был заявлен, и принял участие в грандиозном семичасовом гала-концерте в Гостином дворе.

"Результат превзошёл все ожидания, дети в восторге! Участвуя в столь значимых мероприятиях, наши танцоры открывают новые возможности увидеть исполнительское мастерство других коллективов, принять участие в масштабных постановках, ощутить ответственность выступления на одной сцене с Народными и заслуженными артистами России", – говорит руководитель коллектива Алена Желонкина.

"Радуница" существует с 2008 года. В коллективе 80 детей разных возрастов. В репертуаре - народный и эстрадный танец. Выпускница коллектива Елизавета Володина окончила колледж искусств в Тобольске и сейчас работает в сфере культуры области.

Премия "Щелкунчик" организована Международным советом по танцу ЮНЕСКО, в 2023 году она объединила более 6000 участников и более 200 коллективов со всей России.