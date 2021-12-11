Тюменцев приглашают на мастер-класс "Умное тело"

Мастер-класс по осознанному движению тела "Умное тело" и практики танцевального перформанса пройдут 14 декабря в тюменском МТЦ "Космос". Участниками могут стать все желающие старше 18 лет, вне зависимости от танцевального опыта.

Занятия будет проводить практикующий хореограф и танцевальный художник из Москвы, в прошлом солистка театра "Кремлевский балет" Татьяна Гордеева. Она покажет, как через современный танец исследовать напряжение тех мышечных структур, которые ограничивают возможности нашего тела. Расскажет, как прийти к телесной осознанности, начать прислушиваться к внутренним процессам и ощущению тела в окружающем пространстве.

До практикума эксперт прочитает бесплатную лекцию "Художественное восприятие в танце. Ракурс перформативных практик" о взаимодействии практик современного танца и публичного пространства. Начало в 18:00, пишет "Мегатюмень".