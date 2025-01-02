В Тобольске пройдут мастер-классы по рисованию акварелью и лепке из глины

5 января в 16:00 пройдет занятие по лепке из воздушного пластилина. Тоболяки вместе с детьми создадут разнообразные новогодние фигурки. Готовые изделия можно будет забрать с собой и подарить близким или использовать для украшения дома на праздники.

7 января в 17:00 тоболяки примут участие в мастер-классе по рисованию акварелью. На бумаге они смогут выразить свое видение и понимание Нового года. Рисунки могут стать частью подарка для близких или же украшением интерьера, - сообщает Мегатюмень.

— Праздничные выходные — это замечательный шанс насладиться зимними развлечениями: прокатиться на коньках и санках, слепить снеговика, но самое главное — провести время с семьей. Для этого мы предлагаем тоболякам интерактивные программы, которые сделают новогодние каникулы незабываемыми для взрослых и детей, — рассказала Анастасия Кулешова, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.

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