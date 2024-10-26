Тюменцев научат создавать произведения искусства из стекла

В Музее "Дом Машарова" в Тюмени, проводят "стеклянные" мастер-классы. 26 и 31 октября есть шанс попасть на занятия по витражной росписи. Это техника декорирования стеклянных поверхностей, которая имитирует кусочки стекла. На мастер-классе посетители смогут по своим идеям и эскизам украсить витражной живописью кружку или бокал на выбор.

В ходе занятия участники познакомятся с историей возникновения и видами витража, узнают особенности нанесения и закрепления рисунка, научатся использовать специальные краски и контуры и применят это на практике. Начало в 13:30, стоимость: 1300 рублей.

Еще один мастер-класс в "Доме Машарова" предложит научиться работе со стеклом в технике "фьюзинг". Опытный мастер поможет получить опыт работы со стеклом и создать салфетницу, которая, кстати, может стать оригинальным подарком. В работе используется качественное американское стекло и инструменты итальянского и немецкого производства.

Мастер-классы по фьюзингу проходят каждое воскресенье с 16:00 до 19:00, каждый час. Стоимость: 1100 рублей. Есть возрастные ограничения. Записаться на оба мастер-класса можно по телефону: 8-3452-46-13-10.

По материалам музея "Дом Машарова".

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