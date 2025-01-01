Праздничные мастер-классы пройдут в Ишиме

Ишимский музейный комплекс имени П.П. Ершова приглашает на новогодние и рождественские мастер-классы.

Организованные в музеях Ишима события помогут наполнить время праздничных каникул творчеством, радостью и новыми впечатлениями.

3 января в музее Арт-галерея (ул. Луначарского, 62) посетителей ждет творческий мастер-класс "Рождество", а на следующий день здесь же посетители смогут заняться росписью деревянной броши. Оба мастер-класса начнутся в 11:00. Уточнить информацию можно по телефону +7(34551) 2-38-17.

4 января в музее им. П.П. Ершова (ул. Советская,30) можно принять участие в мастер-классе по изготовлению текстильной игрушки "Ангел Рождества", который начнется в 13:00. А 6 января в то же время в этом музее можно будет не только научиться делать "Ангела", но и посмотреть Рождественское вертепное представление "Звезда Вифлеема". Справки по телефону +7(34551) 2-31-41.

В музее "Городская Управа" (ул. Ленина, 64) 5 января в 11:00 собирают желающих приобщиться к изготовлению фетровых елочных игрушек. 6 января в это же время здесь пройдет мастер-класс по валянию сувенирных валенок "Сибирский сувенир". Участники смогут не только подарить себе яркие эмоции, но и создать уникальные украшения своими руками. Телефон для справок +7(34551) 5-15-22.

По материалам Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова.

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