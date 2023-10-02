В Тюмени могут научить народной хореографии

Народные танцы многообразны, как и культуры народов мира. В них важно все: и движения, и музыка, и костюмы. Задача народных танцев – объединять людей, дарить ощущение причастности к определенным группам, сообщает Тюменская область сегодня.

Народные хоры есть практически в каждом дворце культуры Тюменской области, а вот танцевальных ансамблей – крайне мало. В Тюмени самый известный – "Субботея". Это любительский коллектив с профессиональным подходом. Тут не просто плывут по сцене, помахивая платочками, – к хореографии относятся самым серьезным образом. Именно поэтому "Субботея" – лауреат многих городских, региональных, Всероссийских и международных конкурсов.