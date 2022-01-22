Международный хореографический конкурс "Вертикаль" пройдет в Тюмени

Мероприятие продлится с 22 по 24 февраля. Для участников предусмотрены экскурсии, разбор номеров и мастер-классы. В Тюмени состоится международный хореографический конкурс "Вертикаль", который организует творческое объединение "Балтийская жемчужина". Местные танцоры и коллективы могут принять в нем участие.

Конкурс пройдет в четырех возрастных категориях, начиная с 4 лет. Можно выступать соло, дуэтом, трио, ансамблем. Исполнить любой танец: классический, народный, бальный, эстрадный, восточный, историко-бытовой, street dance, степ, фламенко, неоклассику. Можно также устроить танцевальное шоу или театр мод. Коллективы могут представить несколько танцев в разных возрастных группах. Общее время на выступление — не более 15 минут на коллектив, сообщает Вслух.ру.

Жюри конкурса оценит выступления конкурсантов по 10 балльной системе. В качестве критериев: исполнительское мастерство, техника, композиционное построение, артистичность, подбор и соответствие музыкального и хореографического материалов и т. д.

Каждый участник получит памятный приз. Обладателю Гран-при предоставят бесплатную поездку на один из международных конкурсов объединения "Балтийская жемчужина". Специальные денежные призы и ценные подарки вручат лучшим коллективам. Кроме того, поощрение получит победитель в онлайн-голосовании в соцсетях.

Иногородним участникам в день заезда, 22 февраля, предложат экскурсии по Тюмени. Сам конкурс пройдет в ДК "Торфяник" 23 февраля. Просмотр коллективов запланирован в течение дня, в 18.00 начнется гала-концерт. После выступлений состоится круглый стол для руководителей коллективов с профессиональной консультацией и детальным разбором номеров.

В программе 24 февраля - мастер-классы от ведущих хореографов и знаменитых балетмейстеров по современной хореографии, народному и классическому танцу.

Заявки принимаются до 6 февраля на официальном сайте объединения.