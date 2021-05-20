В ОКБ №2 начали проводить операции по эндопротезированию головки лучевой кости

Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №2"

Первым пациентом, прооперированным по новой для больницы методике, стал 38-летний мужчина, который неудачно спрыгнул с борта автомобиля и ударился левым локтем. Нарастающая боль в локтевом суставе привела его в приемное отделение Областной клинической больницы №2.

Казалось бы, рядовая бытовая травма. Однако по результатам рентгенографии и компьютерной томографии локтевого сустава врачи диагностировали закрытый оскольчатый перелом головки лучевой кости левого предплечья со смещением. Пациенту наложили гипсовую повязку, чтобы ограничить движения в поврежденном суставе, и госпитализировали в одно из травматолого-ортопедических отделений взрослого стационара.

"Ранее такие повреждения оперировали и лечили консервативно. Если это был двухфрагментарный перелом головки лучевой кости, то мы выполняли остеосинтез винтами или пластинами. Если характер перелома был оскольчатый, то производилась резекция головки лучевой кости – отломки удалялись и оставляли дефект проксимального отдела", — говорит Алексей Фарйон, заведующий травматолого-ортопедическим отделением №1.

В последующем резекция могла привести к развитию болевого синдрома как в локтевом, так и в лучезапястном суставе за счет укорочения лучевой кости. Сейчас же подобные случаи можно вылечить без болезненных последствий.

С 2021 года в ОКБ №2 внедрена методика эндопротезирования головки лучевой кости. Она позволяет восстановить длину кости, сохранить движение в суставах и избавиться от болевого синдрома.

Мужчина стал первым, кому в ОКБ №2 выполнили эндопротезирование головки лучевой кости. Дебютная операция прошла успешно – врачи дают положительные прогнозы на восстановление пациента. Сейчас мужчина уже выписан, через 2-3 недели после заживления мягких тканей и мышц он сможет начать разрабатывать руку, чтобы в скором времени вернуться к привычной деятельности.

До внедрения нового вида эндопротезирования пациенты с травмами головки лучевой кости нередко направлялись на оперативное лечение в федеральные медицинские центры. Сейчас всю необходимую специализированную медицинскую помощь такие больные могут получить в Тюмени.

Стоит отметить, что Областная клиническая больница №2 активно работает над расширением спектра высокотехнологичных операций для повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи. Только за последние два года специалисты областного травматолого-ортопедического центра освоили малоинвазивные вмешательства на плечевом суставе, ревизионное эндопротезирование тазобедренных суставов, частичное эндопротезирование коленного сустава, при котором на протез заменяют только поражённую артрозом часть, а не весь сустав целиком.

Благодаря внедрению новых видов эндопротезирования врачи ОКБ №2 избавили многих тюменцев от необходимости выезжать за пределы региона для оперативного лечения.