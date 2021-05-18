В Тюменской области определили районы с наиболее низкой заболеваемостью туберкулезом

13:34 18 мая 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Итоги ежегодного рейтинга эпидемиологического благополучия по туберкулезу среди территорий Тюменской области в 2020 году опубликовал Областной клинический фтизиопульмонологический центр.

Стабильность в эпидситуации по туберкулезу на протяжении последних лет демонстрируют Исетский, Казанский, Упоровский районы. По итогам 2020 года лидерами рейтинга стали Упоровский район, Армизонский район, Сладковский район. На ежегодной майской конференции фтизиатров Тюменской области работу районных фтизиатрических служб отметили благодарственными письмами департамента здравоохранения Тюменской области.

Оценивалась работа в районах по основным десяти эпидпоказателям, среди которых заболеваемость туберкулезом взрослых и детей, частота рецидивов, распространенность инфекционного заболевания, смертность от туберкулеза, абацилирование (прекращение бактериовыделения) больных, клиническое излечение и другие. 

Теги: туберкулез
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2021