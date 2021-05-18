В Тюменской области определили районы с наиболее низкой заболеваемостью туберкулезом

Итоги ежегодного рейтинга эпидемиологического благополучия по туберкулезу среди территорий Тюменской области в 2020 году опубликовал Областной клинический фтизиопульмонологический центр.

Стабильность в эпидситуации по туберкулезу на протяжении последних лет демонстрируют Исетский, Казанский, Упоровский районы. По итогам 2020 года лидерами рейтинга стали Упоровский район, Армизонский район, Сладковский район. На ежегодной майской конференции фтизиатров Тюменской области работу районных фтизиатрических служб отметили благодарственными письмами департамента здравоохранения Тюменской области.

Оценивалась работа в районах по основным десяти эпидпоказателям, среди которых заболеваемость туберкулезом взрослых и детей, частота рецидивов, распространенность инфекционного заболевания, смертность от туберкулеза, абацилирование (прекращение бактериовыделения) больных, клиническое излечение и другие.