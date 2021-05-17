Спортсмены ОСШОР Луизы Носковой познакомились с деятельностью поисковиков

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

В минувшую пятницу, 14 мая, на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" состоялась встреча воспитанников областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой со специалистом Тюменского областного поискового центра "Десант памяти" имени Артура Ольховского Сергеем Чекерисом.

Эксперт емко, объемно и с наглядными примерами рассказал о деятельности поисковиков, о трудностях, с которыми столкнулись бойцы Красной Армии во время неравных боев за нашу Родину, о необходимости беречь память о наших героических предках.

Во время встречи у ребят возникло множество вопросов к поисковику, юные спортсмены проявили искренний интерес к обсуждаемой теме и наверняка сделали для себя какие-то правильные выводы. Можно утверждать, что мероприятие прошло не зря.