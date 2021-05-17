В Тюмени нарушителей режима ЧС в лесах выявляют с помощью беспилотников

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Тюменской области совместно с коллегами из других силовых ведомств, экстренных служб и представителями органов власти принимают участие в мероприятиях по борьбе с распространением пожаров и их профилактике, а также в обеспечении контроля соблюдения режима чрезвычайной ситуации на территории региона.

Так в выходные дни бойцы ОМОН теруправления Росгвардии оказали содействие коллегам из полиции и департамента лесного комплекса при проведении профилактических мероприятий по пресечению нарушений противопожарного режима в местах отдыха тюменцев вблизи лесного массива. Десяткам несознательных граждан, нарушивших запрет на разведение огня, предъявлены требования потушить костёр и покинуть место отдыха. Также правоохранителями не допущен въезд в запретную зону более 300 единиц автотранспорта.

Сотрудники авиационного отряда специального назначения выполнили несколько полётов беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых были обследованы более 30 га лесного массива и садоводческие товарищества, расположенные вдоль Велижанского и Тобольского трактов.

Росгвардейцы с воздуха следили за обстановкой и передавали данные о нарушителях противопожарного режима коллегам из регионального управления МЧС России. Мероприятия по борьбе с распространением пожаров и их профилактике с участием росгвардейцев в Тюменской области продолжаются, сообщает пресс-служба ведомства.