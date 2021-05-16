Тюменские школьники участвуют в эксперименте

В 11 школах Тюмени действует эксперимент, в рамках которого старшеклассники могут самостоятельно выбирать предметы для изучения. Проект планируется внедрить во всех учреждениях со следующего года.

Проект "Индивидуальные образовательные маршруты" реализуют, например, в гимназии №21. Сейчас там разработаны 32 учебные программы. Директор Дина Гарковец поделилась, что первое время было сложно, но в итоге удалось составить гибкое расписание.

"Классы есть по-прежнему. Некоторые предметы у учеников совпадают, потому что специфика гимназии – углубленный английский. Также у всех есть углубленное изучение русского языка – этот предмет необходим на любой специальности при поступлении в вуз. Остальные предметы уже вариативны – кто-то углубленно изучает физику, кто-то химию. Разные комбинации", – рассказала Дина Гарковец.

Проект рассчитан на учеников 10-11 классов. Для них остаются обязательными восемь предметов: русский язык, математика, история, ОБЖ, физкультура, астрономия, родной и иностранный язык. Каждое направление можно изучать базово или углубленно. Также у старшеклассников есть четыре предмета по выбору и элективы. Количество учебных часов у подростков варьируется – для каждого предмета есть минимум и максимум, пишет "Вслух.ру".

"Когда мы заходили в проект, у нас был физико-математический класс, в котором из 30 человек только 10 сдавали ЕГЭ по физике. Остальные выбрали этот профиль только из-за углубленной математики и были вынуждены тратить огромное количество времени на изучение предмета, который, как таковой, им не был нужен. Тогда я поняла, что, ограничивая выбор ребенка, мы ограничиваем его будущие возможности", – пояснила директор гимназии.

Пока делать выводы о результатах проекта рано, ведь первый выпуск учащихся по новой программе только предстоит. Но при этом сами школьники, самостоятельно выбирая предметы, демонстрируют свою заинтересованность в учебе.