Тюменские лучники примут участие в студенческом спортивном фестивале в Казани

Около 2 тыс. участников со всей России соберутся на студенческом фестивале #АССКФЕСТ, который состоится в Казани с 18 по 22 мая. Туда отправятся и тюменцы. Кроме представленных спортдисциплин, студенты-спортсмены посоревнуются и в лучных боях.

Как рассказал директор "Федерации лучного боя" Герман Приб, мероприятие организовано как площадка новых знакомств, идей, знаний и, разумеется, спортивных достижений.

"В этом году выпала честь именно на наши плечи организовать для ребят соревнования. Не сомневаюсь, что это будет отличный опыт и очередной толчок в развитии лучных боев", - добавил он.

Добавим, что лучные бои объединяют в себе плюсы и преимущества пейнтбола, а также атмосферу лучного спорта. В них могут играть желающие любого возраста, обучиться игре может каждый за короткий промежуток времени, пишет "Тюменская область сегодня".