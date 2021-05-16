В Тюменской проведут Глобальную неделю дорожной безопасности

Тюменская область станет участником Глобальной недели безопасности дорожного движения, объявленной ООН с 17 по 23 мая. Мероприятие в рамках акции будут проходить под единой концепцией "Дороги для жизни".

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, акция в этом году направлена на привлечение внимания мировой общественности к уязвимому положению пешеходов как участников дорожного движения. Особый акцент будет сделан на прямой взаимосвязи между снижением скоростного режима и сокращением летальности в результате дорожно-транспортных происшествий.

Неделю дорожной безопасности в регионе откроет главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко вместе с депутатами Тюменской областной Думы, сотрудниками ГИБДД и руководителями общественных сообществ. В центре Тюмени студенты-иностранцы из разных государств, волонтеры, инвалиды-колясочники, автоспортсмены-дрифтеры, байкеры и велосипедисты призовут тюменцев к снижению скорости, выстроившись вдоль дороги со специальными табличками и эмблемой Глобальной недели в виде сердца.

С начала 2021 года на дорогах Тюменской области произошло 791 ДТП, в которых погибли 49 человек, 1064 человека получили ранения. Причинами каждой четвертой аварии стали превышение или несоответствие выбранной скорости конкретным дорожным условиям. Камеры на дорогах области зафиксировали за это время более 177 тысяч нарушений водителями скоростного режима, что почти вдвое больше, чем годом ранее.