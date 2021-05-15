В Тобольске стартовал конкурс "Цветущий город"

10:58 15 мая 2021
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pixabay.com

В Тобольске начался прием заявок на конкурс по цветочному оформлению под названием "Цветущий город". В нем могут принимать участие организации и учреждения всех форм собственности, тоболяки и ТОСы.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тобольска, конкурс будет проходить по девяти номинациям. Заявки принимают до 10 июня в бумажном либо электронном виде по адресу: "Центр искусств и культуры" Тобольска, 6 микрорайон, 52 в ДК "Синтез". Электронная почта организаторов mauk-center@mail.ru, сюда заявки необходимо отправлять с пометкой "Цветочный город".

Организаторы отмечают, что лето - прекрасное время года для украшения города. Конкурс позволяет сделать древнюю столицу Сибири привлекательнее, для туристов и сами тоболяков, пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: благоустройство , конкурс , Тобольск , цветы
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