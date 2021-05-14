В российской Студвесне участвуют сто тюменцев

Финал фестиваля "Российская студенческая весна" пройдет в Нижнем Новгороде с 15 по 20 мая. Оценивать таланты тюменцев и участников из других городов будут российские звезды, среди них член жюри шоу "Танцы" на ТНТ Егор Дружинин и битбоксер Вахтанг.



На фестивале участников будут оценивать по концертным номинациям: танцевальное, музыкальное, театральное, оригинальный жанр, мода, концертные программы. А также по неконцертным направлениям: медиа, интеллектуальные игры, арт, видео, научно-техническое творчество.

Исполнительный директор XXVI Областного фестиваля "Студенческая весна" Анастасия Егорова:

Мы собрали сильную команду, участники которой достойно представили свои учебные заведения на сценах Тюмени. В нашей делегации – 111 актеров, певцов, чтецов, художников и других творчески одаренных молодых людей. Они готовы показать 25 номеров, которые уже покорили экспертов на областном этапе фестиваля. Надеемся, что и жюри в Нижнем Новгороде не останется равнодушным.

В делегацию Тюменской области вошли студенты ТИУ, ТюмГУ, медуниверситета, института культуры, колледжа цифровых и педагогических технологий, колледжа транспортных технологий и сервиса, колледжа экономики, управления и права, многопрофильного колледжа ТИУ, техникума строительной индустрии и городского хозяйства, сообщили в пресс-службе областной Студвесны.