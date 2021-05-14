В ОКБ №2 внедрили артроскопические операции детям

Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №2"

15-летний тюменец травмировал коленный сустав – так, что повреждения были видны невооружённым глазом: сместилась коленная чашечка, появилась резкая боль, нарастал отёк. Родители молодого человека сразу доставили его в травмпункт детского стационара Областной клинической больницы №2.

Специалисты в ходе осмотра и диагностики выявили наружный вывих надколенника в связи с полным разрывом внутренней связки надколенника. На этапе экстренной помощи врачи выполнили пункцию коленного сустава, эвакуировали 80 миллилитров крови и вправили надколенник. По результатам МРТ пациенту требовалась операция по восстановлению медиальной связки надколенника, так как мог появиться риск развития привычного вывиха надколенника.

Травматологи-ортопеды детского стационара Областной клинической больницы №2 провели молодому человеку хирургическое лечение по современной, малоинвазивной методике – артроскопически. Они восстановили внутреннюю связку надколенника через два небольших разреза, размером не более одного сантиметра каждый.

Операция прошла успешно. Молодой пациент прошел курс реабилитации с положительной динамикой под чутким контролем ортопедов и оперирующего хирурга.

"На сегодняшний день молодой человек свободно ходит без коленного брейса, объем движений в коленном суставе полностью восстановлен, внутренняя связка надколенника выполняет свою функцию в полном объеме, избавив парня от болезненных ощущений", — отмечает Альберт Ишбулдин, заведующий травматолого-ортопедическим отделением детского стационара ОКБ №2.

Нужно отметить, что если взрослым артроскопические операции в ОКБ №2 проводятся давно, то детям — с декабря 2020 года. Сейчас юные жители нашей области, нуждающиеся в таком виде высокотехнологичного лечения, избавлены от необходимости выезжать на операции в другие регионы России.