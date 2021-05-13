Ректор ТюмГУ Иван Романчук призвал горожан активней голосовать за дизайн-проекты благоустройства

10:41 13 мая 2021
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Фото: 72.gorodsreda.ru

В Тюмени запланировано благоустройство сквера Юристов в районе улиц Таврической и Белинского. Как отметил ректор Тюменского государственного университета, депутат Тюменской городской Думы Иван Романчук в своем Instagram, дизайн-проект могут выбрать сами жители.

Проголосовать за один из предложенных разработчиками вариантов можно на единой федеральной платформе 72.gorodsreda.ru. Опрос продлится до 30 мая.

"Приглашаю горожан поучаствовать в голосовании за дизайн‑проекты благоустройства! Мы сами можем выбрать, как будет выглядеть наш любимый город, родной район", - призвал Иван Романчук в своих социальных сетях.

Сквер Юристов представляет собой небольшой участок вблизи гостевой улицы Ямской. В каждом из эскизов на территории предусмотрены пешеходные дорожки, скамейки и светодиодное освещение. В первом варианте предложено установить арт-объект "Фемида" с подсветкой и каменистый сад с альпийскими растениями и разнообразными кустарниками в виде "Весов правосудия", во втором – площадку для выгула домашних животных и клумбу с живописными цветами.

Отметим, голосование организовано в рамках реализации нацпроекта "Формирование комфортной городской среда".

Теги: благоустройство , Иван Романчук
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