Ректор ТюмГУ Иван Романчук призвал горожан активней голосовать за дизайн-проекты благоустройства

В Тюмени запланировано благоустройство сквера Юристов в районе улиц Таврической и Белинского. Как отметил ректор Тюменского государственного университета, депутат Тюменской городской Думы Иван Романчук в своем Instagram, дизайн-проект могут выбрать сами жители.

Проголосовать за один из предложенных разработчиками вариантов можно на единой федеральной платформе 72.gorodsreda.ru. Опрос продлится до 30 мая.

"Приглашаю горожан поучаствовать в голосовании за дизайн‑проекты благоустройства! Мы сами можем выбрать, как будет выглядеть наш любимый город, родной район", - призвал Иван Романчук в своих социальных сетях.

Сквер Юристов представляет собой небольшой участок вблизи гостевой улицы Ямской. В каждом из эскизов на территории предусмотрены пешеходные дорожки, скамейки и светодиодное освещение. В первом варианте предложено установить арт-объект "Фемида" с подсветкой и каменистый сад с альпийскими растениями и разнообразными кустарниками в виде "Весов правосудия", во втором – площадку для выгула домашних животных и клумбу с живописными цветами.

Отметим, голосование организовано в рамках реализации нацпроекта "Формирование комфортной городской среда".