В Тюмени за сутки зарегистрировано четыре ДТП с велосипедистами

Четыре ДТП с участием велосипедистов произошло вчера, 12 мая, в Тюмени.
На улице Широтной в одиннадцатом часу утра автомобиль наехал на 29-летнюю велосипедистку. Водитель скрылся с места ДТП, он разыскивается. Водитель велосипеда получила ушибы.
21-летний велосипедист въехал в автомобиль Hyundai, стоящий у светофора на перекрестке улиц Севастопольской и Энергетиков. У велосипедиста ушибы.
В восьмом часу вечера на улице Пышминской, 1А 18-летний юноша на велосипеде наехал на стоящий учебный автомобиль Renault Logan, пробив заднее стекло машины. У этого велосипедиста сломаны зубы, ушиб и другие повреждения. Обстоятельства ДТП выясняются. В машине находились курсантка автошколы и инструктор.
Велосипедист сбил 20-летнюю девушку во дворе дома по улице 50 лет Октября, 57А. Это случилось в десять часов вечера. Предварительно, у девушки ушибы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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