Врачи ОКБ №2 сохранили юной тюменке возможность в будущем стать мамой

Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №2"

Семья отдыхала в санатории, когда 13-летняя девочка пожаловалась родителям на увеличение размеров живота. Поначалу никто не придал этому значения, списали на хорошее питание, ведь на отдыхе нередко едят чуть больше обычного. Однако появившиеся позже тянущие схваткообразные боли внизу живота и периодическая тошнота стали причиной обращения родителей с ребенком в детский стационар Областной клинической больницы №2.

На этапе приемного отделения при осмотре и по результатам УЗИ у девочки выявили образование в малом тазу. После осмотра детскими хирургами и гинекологами её госпитализировали в профильное отделение для дальнейшего обследования.

Пациентке выполнили компьютерную томографию малого таза и брюшной полости, в результате чего было диагностировано объемные образования яичников. Размеры образований поразили врачей: одно было размером 17 на 12 сантиметров и доходило почти до подреберья, второе же составляло 8 на 5 сантиметров.

После коллегиального осмотра гинекологами ОКБ №2 совместно с детскими хирургами и исполняющей обязанности заведующего детской хирургии Татьяны Сергиенко было принято решение о хирургическом лечении пациентки на базе больницы.

Операция предстояла непростая, так как у девочки наблюдался выраженный спаечный процесс после четырех хирургических вмешательств по поводу инвагинации кишечника в младенческом возрасте.

Оперативное лечение проводили Татьяна Сергиенко и заведующий гинекологическим отделением ОКБ №2 Денис Лапин. Во время операции спайки были разделены максимально щадяще, без повреждений петель кишечника. Врачи удалили оба образования, сохранив яичники. В будущем это позволит девочке стать мамой.

После удаления доброкачественных образований сотрудники Областной клинической больницы №2 не обнаружили никакой другой патологии – здоровью пациентки больше ничего не угрожало. Послеоперационный период протекал гладко, и уже спустя неделю девочку выписали домой в удовлетворительном состоянии.

"Родители вовремя обратились в больницу. Перекручивание или разрыв образований могли привести к внутрибрюшному кровотечению и потере яичников, что в дальнейшем повлекло бы утрату репродуктивной функции", — комментирует Денис Лапин.

Стоит отметить, что оказание экстренной гинекологической помощи детям осуществляется на базе ОКБ №2 не первый год. В среднем, гинекологи и детские хирурги совместно оперируют до семидесяти юных пациентов ежегодно.