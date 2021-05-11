Тюменцев приглашают на открытие выставки Остапа Шруба

В пятницу, 14 мая, в 17.00 в арт-салоне "На Никольской" Центральной городской библиотеки (ул. Луначарского, 51) состоится открытие выставки "Остап Шруб. Художник и солдат. Искусство при свете совести. Живопись. Графика. Документы".

Остап (Виктор) Павлович Шруб (1924-1999) – заслуженный художник России, живописец, монументалист, график, член Союза художников с 1965 года, автор тематических композиций, портретов, пейзажей, натюрмортов.

Родился в селе Ново-Дмитровка Велико-Александровского района Херсонской области (Украина). Участник Великой Отечественной войны. Форсировал Днепр, освобождал в составе Второго Белорусского фронта Румынию, Венгрию, Чехословакию. Неоднократно был ранен, награжден боевыми орденами (кавалер Ордена Отечественной войны I степени) и медалями.

В 1960 году художник приехал в Тюмень. Первым из профессиональных художников выехал в творческую командировку на Север Тюменской области. Совместно с А.А.Троянским разработал крупномасштабную творческую программу "Тюменский меридиан".

Художник принадлежит к плеяде ведущих мастеров, определивших во многом новые пути развития профессионального изобразительного искусства Тюмени и Тюменской области второй половины ХХ столетия. В его творчестве сконцентрированы основные иконографические и стилистические особенности времени, так называемого "сурового стиля", характерного для всего отечественного искусства этих десятилетий.

На выставке "Остап Шруб. Художник и солдат. Искусство при свете совести" представлено более сорока живописных и графических произведений из собрания семьи художника. Среди них – авторские повторения, эскизы, этюды, рисунки, наброски к монументальным этапным произведениям мастера 1960-1990 гг.: "Священные камни Севастополя", "Монумент", триптихам "Факты и аргументы ХХ века", "Весна Самотлора". Эти подготовительные работы дают уникальную возможность проследить процесс рождения картины.

Основу экспозиции составили пейзажи, натюрморты, портреты, мастерски и темпераментно исполненные художником в разные периоды творчества. Большинство из них впервые будут представлены зрителям.

Работа выставки продлится до 14 мая до 9 июля 2021 года.