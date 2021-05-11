Тюменцы могут привиться от коронавируса в Выставочном зале

С 12 по 16 мая с 10:00 до 19:00 в Тюменском выставочном зале пройдет ярмарка "Дача. Сад. Огород". Для удобства садоводов все дни выставки будет работать мобильный пункт вакцинации от COVID-19.

Вакцинацию проводят медицинские сотрудники городской поликлиники, пациенты на месте пройдут предварительный осмотр специалистом. Процедура вакцинация занимает около 10-15 минут вместе с медицинским осмотром. Сразу после первой прививки врач назначит дату для второго этапа вакцинации через 21 день. Прививку можно поставить бесплатно в порядке живой очереди, без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии).

Перед вакцинацией пациент должен заполнить анкету. В ней указываются Ф.И.О., дата рождения, информация о болезни или контакте с зараженным COVID-19, о беременности (включая планирование беременности) или грудном вскармливании, о состоянии в последние 14 дней (наличие кашля, насморка, повышение температуры, боль в горле, потеря обоняния, вкуса, затруднение дыхания). Также в анкете следует указать информацию о наличии аллергических реакций и хронических заболеваний, о недавно сделанных прививках от гриппа/пневмококка.