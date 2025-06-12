Студентка утонула на озере в Тобольске

На озере Таежном 11 июня произошёл несчастный случай - утонула студентка. Глава Тобольска Петр Вагин выразил соболезнования родным и близким, надзорные органы проводят проверку всех обстоятельств.

Вагин напомнил, что в Тобольске нет мест для купания, получивших необходимые разрешения от федеральных ведомств. Есть места отдыха у воды, но это не одно и то же. Это не зависит от желания горожан или администрации, разрешения выдают по целому ряду критериев, в том числе качество проб воды.

"Обращаюсь ко всем жителям и гостям города: водоемы таят в себе опасность. На всех таких территориях стоят предупреждающие знаки. Не стоит рисковать жизнью ради минутного удовольствия. Будьте предельно внимательны, особенно когда рядом дети. Помните, одно мгновение беспечности может обернуться непоправимой бедой. Берегите себя и своих близких", - цитирует слова главы города пресс-служба.