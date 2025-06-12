Фестиваль "Мост дружбы" начался на площади 400-летия Тюмени

Юбилейный фестиваль "Мост дружбы" проходит на площади 400-летия Тюмени, стать участником яркого, многонационального праздника приглашают тюменцев и гостей города.

С 11:00 можно посетить выставку народов России, посмотреть концертную программу, испытать удаль в национальных играх. Торжественное открытие 30-го областного фестиваля национальных культур "Мост дружбы" - в 12:00.

Телеканал "Тюменское время" организует трансляцию события в эфире телеканала "Тюменское время" (21 кнопка) и в соцсетях.