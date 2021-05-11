Тюменец травмировался на пешеходном переходе

В понедельник, 10 мая, на пешеходном переходе споткнулся и упал, ударившись головой об асфальт, 51-летний мужчина. Рядом были свидетели – подростки, которые не знали, что предпринять в такой ситуации: человек лежит без сознания на проезжей части и никак на их отклики не реагирует. Звонок на пульт экстренной службы поступил от проезжавшего мимо водителя, который сообщил диспетчеру скорой помощи адрес и состояние пострадавшего: "Крупный мужчина лежит без движения, он в темном трико и без обуви".

На место происшествия через 12 минут прибыла бригада скорой помощи, которая обнаружила пациента в сознании – тот жаловался на головокружение и тошноту, а также на боль в левой лопатке при глубоком вдохе. Медики провели осмотр и перенесли пострадавшего на жестком щите в машину, где приступили к оказанию экстренной помощи. После пациента эвакуировали в Областную клиническую больницу №2 с подозрением на сотрясение головного мозга и перелом ребер слева.

Как вести себя случайным свидетелям, обнаружившим пострадавшего на проезжей части, рассказал врач скорой помощи:

"Первое, что необходимо сделать, — обеспечить безопасность пострадавшему. Если очевидец — пешеход, то он привлекает внимание приближающихся водителей ярким предметом, размахивая им из стороны в сторону, стоя на бордюре или у края проезжей части. Необходимо остановить любой автомобиль, чтобы с его помощью предупредить наезд на лежащего без сознания человека. Водитель ставит автомобиль перед пострадавшим по ходу движения, тем самым закрывая его от опасности, включает аварийную сигнализацию, выставляет на дороге знак аварийной остановки согласно требованиям ПДД, чтобы другие участники движения успели принять меры по безопасному объезду.

Восстановление проходимости верхних дыхательных путей и профилактика нарушений дыхания – это самое важное, что необходимо провести очевидцам до прибытия медиков, если пострадавший без сознания и у него отсутствуют дыхательные движения грудной клетки и брюшной стенки. Безопасно для пострадавшего это можно сделать следующим образом: откройте рот, сдвинув нижнюю челюсть вниз, без смещения и запрокидывания головы. Появление в ротовой полости желудочного содержимого или рвотных масс – это сигнал к тому, чтобы человеку придать устойчивое боковое положение (навык необходимо тренировать).

Затем остановка угрожающих жизни кровотечений с помощью жгута или подручных средств. При повреждении руки жгут накладывают в любое место на плечо (от плечевого до локтевого сустава), ноги – бедро (от коленного до тазобедренного сустава). Охватываем жгутом конечность и растягиваем концы до остановки кровотечения, следующие туры фиксируем без натяжения и смещения, концы жгута соединяем клипсами либо завязываем в узел. Через 15 минут жгут ослабляем, не снимая первого тура, а при возобновлении кровотечения снова затягиваем. За это время гарантировано не наступит некроза тканей конечности.

Следующее – уменьшение боли с помощью холода. В качестве холода используйте из водительской аптечки гипотермический пакет, из подручных средств: если летом, подойдет бутылка с водой, если зима – снег.

Вызвать скорую помощь с сотового телефона по номеру 103, 112, со стационарного - 03, 112.