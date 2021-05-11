В Тюмени выберут лучшего школьного повара

На портале "Я решаю!" проходит десятый городской конкурс среди поваров столовых общеобразовательных учреждений "Лучший школьный повар".

Участниками конкурса стали восемь поваров. По итогам голосования пять конкурсантов, набравших наибольшее количество голосов, примут участие в следующем этапе конкурса – "Кулинарный поединок", в рамках которого будут соревноваться в приготовлении блюд на время.