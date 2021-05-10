Тюменский военкомат расскажет о поступлении в военные вузы

Военный комиссариат Тюменской области проводит консультации для молодежи и их родителей по поступлению в военные вузы.

Узнать о правилах поступления в высшие военно-учебные заведения, задать вопросы об учебе, льготах и праве на преимущественное зачисление можно по телефону: 8 (3452) 79-19-07, часы работы с 9 до 18 часов по будням, суббота и воскресенье - выходной.

Военком региона Алексей Куличков серьезное внимание уделяет системной работе по популяризации поступления в высшие военно-учебные заведения. Напомним, на прошедшем в апреле Дне открытых дверей в военкомате студентам городских колледжей рассказали о возможностях подготовки к армии, поступления на контрактную службу и в военные вузы, а также силовые структуры, которые базируются на территории Тюменской области, пишет ИА "Тюменская линия".