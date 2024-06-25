Глава Ишима поблагодарил военных за помощь городу во время паводка

Глава Ишима Федор Шишкин поблагодарил военнослужащих за помощь, оказанную городу в период паводка.

Река Ишим в этом году побила рекорд, поднявшись до 1064 см над нулем гидропоста.

"Большая вода принесла с собой много мусора и поломанных деревьев, которые образовали мощный затор в районе старого пешеходного моста. И здесь на помощь гражданскому населению пришли Вооружённые Силы Российской Федерации. В Ишим прибыли два военных катера Центрального военного округа, которые на протяжении двух недель были задействованы в ликвидации затора. Вопрос был благополучно решён. Поблагодарил временно исполняющего обязанности командира 40 инженерно-сапёрного полка и служащих 1-го понтонного взвода 1-й понтонной роты понтонно-переправочного батальона. Благодарственные письма передал и тем бойцам, кто сейчас находится в отпуске. Спасибо вам большое!" - написал Шишкин в своем Telegram-канале.