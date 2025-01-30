Региональное "Время героев" в Тюмени стартует в феврале

"Время героев" – это программа личностного, профессионального и карьерного роста для участников специальной военной операции. В Тюменской области аналогичную программу планируют запустить в феврале, об этом на встрече с финалистом федеральной программы Виктором Квасовым сообщил губернатор Александр Моор.

"Хотел еще раз напомнить о нашем будущем проекте, аналогичном федеральному. В феврале мы начнем прием заявок на участие в программе. Выпускники программы "Время героев", получив современные управленческие компетенции, будут иметь возможность продолжить карьеру в органах власти, показать себя в общественной и политической деятельности. Ребят ждут и в крупных индустриальных компаниях", - рассказал Моор.